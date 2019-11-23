2019-11-23T09:02:01+03:00
Общество

В ночь с субботы на воскресенье в Санкт-Петербург придут морозы

По словам синоптиков, погоду в Северной столице в ближайшие дни будет определять холодный антициклон
Сергей ВОЛЧКОВ
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Первые заморозки в Северной столице случились уже давно, а вот настоящие морозы придут впервые.Первые заморозки в Северной столице случились уже давно, а вот настоящие морозы придут впервые.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С умеренно-прохладной осенней погодой, царившей на протяжении нескольких недель, Санкт-Петербургу, похоже, придется распрощаться в самое ближайшее время. По прогнозам синоптиков, уже сегодня, 23 ноября, столбик термометра днем не поднимется выше – 2 градусов. А в ночь на 24 и вовсе ударят без пяти минут самые настоящие морозы.

- Ночью 24 ноября температура местами опустится до – 9 градусов, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Днем воздух прогреется до -2, -4 градусов.

Зато, отмечают специалисты, можно не опасаться осадков: ни дождя, ни снега сегодня и завтра не ожидается, а ветер прогнозируется слабый и без порывов. А вот атмосферное давление будет медленно, но верно понижаться. Так что если у вас есть метеозависимость – примите это во внимание и будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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