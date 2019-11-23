16 человек тушили ночью хлебозавод в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-23T10:27:56+03:00

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У санкт-петербургских пожарных выдалась по-настоящему горячая ночь. 23 ноября в 02:48 на пульт одного из дежурных поступило сообщение о пожаре в Петроградском районе. О случившемся «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Инцидент произошел на улице Куйбышева, в здании хлебозавода, - отметили в ведомстве. – Огонь вспыхнул в цехе производства хлебобулочных изделий.

И хотя пожар вышел не таким уж большим и страшным (самым тяжелым последствием оказалась обгоревшая труба вентиляции), сотрудникам МЧС все равно пришлось над ним потрудиться – к борьбе с огнем привлекались четыре спецмашины и 16 человек личного состава. Завершилось все вполне благополучно: борьба с огнем заняла сведения о пострадавших в ведомство не поступали, а сам цех уже в ближайшее время должен возобновить работу

ИСТОЧНИК KP.RU