27-летний парень погиб, влетев на автомобиле в дерево в Курортном районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-23T10:55:32+03:00

Известно, что он не справился с управлением автомобилем, конкретные причины сейчас устанавливают правоохранительные органы

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Трагическая история произошла 23 ноября около трех часов ночи в Курортном районе Санкт-Петербурга в поселке Репино. По пока не выясненным причинам автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 27-летний парень, вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в дерево.

- По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны поселка Комарово в сторону города Сестрорецк, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе местного управления ГИБДД. – В результате ДТП водитель погиб на месте.

Что именно случилось с водителем - заснул ли он за рулем, потерял сознание или просто отвлекся - почему он не справился с управлением – все эти обстоятельства трагедии теперь предстоит выяснять сотрудникам правоохранительных органов. Судя по всему, инцидент произошел на абсолютно пустой дороге, потому что в результате выезда на встречку никто, кроме водителя "Мерседеса", не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU