Автонавигатор «обманул» петербуржца и заставил его проехать по встречной полосе
В ночь на 23 ноября некоторым петербургским автомобилистам пришлось наблюдать на Западном скоростном диаметре зрелище, захватывающее и страшное одновременно: некий лихач на полной скорости гнал по встречной полосе. Как выяснилось позже, свернуть (в прямом смысле слова!) на «опасную дорожку» его заставил внезапно забарахливший автомобильный навигатор.
- Не смешно, а страшно, - написал позже сам «герой дня» в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Навигатор вел, оказывается, по встречке. Жив, здоров.
Участники обсуждения, впрочем, иронию не оценили и в грубой форме посоветовали незадачливому автомобилисту в следующий раз поменьше верить показаниям прибора, а если уж заметил в них ошибку – не продолжать мчаться во весь опор, а аккуратно затормозить и развернуться.
- Помимо навигатора еще и мозг должен быть, - констатировал один из пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU