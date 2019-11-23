2019-11-23T11:25:18+03:00
Происшествия

Автонавигатор «обманул» петербуржца и заставил его проехать по встречной полосе

И все бы ничего, но дело было на ЗСД, а гнал незадачливый водитель на полной скорости
Сергей ВОЛЧКОВ
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В момент ошибки навигатора мужчина ехал по Западному скоростному диаметру. Еще немного - и дело могло бы закончиться трагедией.В момент ошибки навигатора мужчина ехал по Западному скоростному диаметру. Еще немного - и дело могло бы закончиться трагедией.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь на 23 ноября некоторым петербургским автомобилистам пришлось наблюдать на Западном скоростном диаметре зрелище, захватывающее и страшное одновременно: некий лихач на полной скорости гнал по встречной полосе. Как выяснилось позже, свернуть (в прямом смысле слова!) на «опасную дорожку» его заставил внезапно забарахливший автомобильный навигатор.

- Не смешно, а страшно, - написал позже сам «герой дня» в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Навигатор вел, оказывается, по встречке. Жив, здоров.

Участники обсуждения, впрочем, иронию не оценили и в грубой форме посоветовали незадачливому автомобилисту в следующий раз поменьше верить показаниям прибора, а если уж заметил в них ошибку – не продолжать мчаться во весь опор, а аккуратно затормозить и развернуться.

- Помимо навигатора еще и мозг должен быть, - констатировал один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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