2019-11-23T12:36:03+03:00
Происшествия

«Уходи, она горит!»: автомобиль перевернулся и вспыхнул на кольцевой в Санкт-Петербурге

Трагедии удалось избежать только благодаря проезжавшему мимо мужчине, который с огнетушителем наперевес бросился на выручку
Сергей ВОЛЧКОВ
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Авария случилась ночью на Кольцевой автодороге. Только чудом никто не пострадал.Авария случилась ночью на Кольцевой автодороге. Только чудом никто не пострадал.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередная трагическая история чуть было не развернулась ночью 23 ноября на съезде с Кольцевой автодороги на Октябрьскую. При пока не выясненных обстоятельствах (одна из версий - водитель был, мягко говоря, нетрезв) там прямо посреди шоссе перевернулся и встал на крышу кроссовер КИА. Проезжавшие мимо водители заметили, что из-под капота авто вырываются языки пламени. По счастью, драматической развязки удалось избежать: один из очевидцев случившегося бросился на помощь с огнетушителем.

- Сначала я боялся, что машина может взорваться, - признался мужчина чуть позже в соцсетях. – Но потом понял, что она на дизеле. Водитель не пострадал – он был тут же, причем с признаками сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль герой дня успешно потушил, а потом еще и дождался приезда сотрудников ДПС. По факту случившегося проводится проверка.

Автомобиль вспыхнул на кольцевой в Санкт-Петербурге.Видео: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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