Кольца с бриллиантами и браслет из белого золота украли у 54-летнего риелтора в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-23T13:32:53+03:00

Неизвестному пока вору грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Злоумышленник проник в ее квартиру, подобрав ключи к замку на входной двери

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Минувшая пятница, 22 ноября, оказалась крайне неудачным днем для 54-летнего риелтора одного из крупных петербургских агентств недвижимости. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, в ее двухкомнатную квартиру в Невском районе проник неизвестный. Подобрал ключи, зашел, как к себе домой, и принялся обчищать ящички и шкафы.

- Добычей злоумышленника стали два золотых кольца с бриллиантами, кольца белого металла, браслет белого металла, комплекта ключей от автомобиля «Тойота Королла», - сообщил источник. – Общий ущерб составил 450 000 рублей и 500 долларов США.

Автомобиль вор, к слову, не взял – видимо, вполне удовлетворился остальной добычей. По факту случившегося проводится проверка, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание, которое светит по ней злоумыленнику - до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU