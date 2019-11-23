Тройное ДТП произошло на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-23T13:55:49+03:00

По словам очевидцев, первый водитель затормозил на светофоре, а двое других не успели вовремя среагировать. Фото: СОЦСЕТИ

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Утро субботы, как известно, может тянуться до самого вечера. Видимо, действие именно этого негласного закона испытали на себе сегодня, 23 ноября, водители автомобилей, устроивших тройное ДТП на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Вот такой «паровозик» собрался неподалеку от «Технологического института», - написали пользователи группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Один резко затормозил, двое других не успели сориентироваться.

Что именно послужило причиной аварии, пока не известно. Кто-то предполагает, что водители слишком активно отмечали вечер пятницы, а потому не успели вовремя среагировать. Кто-то предполагает, что их ослепило необычайно яркое для Санкт-Петербурга солнце. Хватает и более «приземленных» версий: отвлеклись, зачитались лентой новостей в телефоне и так далее.

По свидетельствам очевидцев, в аварии никто не пострадал. В обстоятельствах инцидента теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU