2019-11-23T15:03:44+03:00
Происшествия

Мощный фонтан забил из люка на Синопской набережной в Санкт-Петербуге

Очевидцы опасаются, что через пару часов на этом месте образуется каток [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Коммунальные аварии в Санкт-Петербурге могут быть весьма страшным делам. Эта, по счастью, оказалась небольшой.Коммунальные аварии в Санкт-Петербурге могут быть весьма страшным делам. Эта, по счастью, оказалась небольшой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторую половину субботы входим с новой коммунальной аварией. На этот раз – в Центральном районе Санкт-Петербурга, на Синопской набережной. Несколько часов назад там из-под земли забил мощный фонтан холодной воды. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- На Синопской набережной в сторону проспекта Обуховской обороны бьет фонтан, - сообщили пользователи группы. – Пострадавших вроде бы не видно, аварийные службы на месте.

Фонтан, впрочем, получился не особо большой: всего-то около полутора метров высотой. Да и вода, как мы уже отмечали чуть выше, оказалась не горячей, а холодной – а между тем все мы знаем, что в Санкт-Петербурге коммунальные аварии могут быть очень страшным делом, а порой и вовсе оборачиваться человеческими жертвами.

Впрочем, и в этом случае у людей нашелся серьезный повод для беспокойства.

- Морозец на улице, - отметил один из участников обсуждения. – Даже если все оперативно починят, через пару часов на этом месте образуется настоящий каток. Будьте аккуратнее – и водители и пешеходы!

Мощный фонтан забил из люка на Синопской набережной в Санкт-Петербурге.Видео: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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