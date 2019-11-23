2019-11-23T15:29:36+03:00
Происшествия

Встреча супругов обернулась разбоем: Муж избил и под угрозой ножа ограбил жену в Красносельском районе Санкт-Петербурга

Добычей злоумышленника стали 3 000 рублей и два золотых кольца
Сергей ВОЛЧКОВ
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Встреча супругов обернулась самым что ни на есть грязным и варварским разбоем.Встреча супругов обернулась самым что ни на есть грязным и варварским разбоем.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ушибы лица и рук, исчезновение золотых украшений и солидной суммы денег и тяжелая моральная травма – такими последствиями обернулась для 32-летней жительницы Санкт-Петербурга встреча с ее собственным мужем. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вчера, 22 ноября, супруги (до этого, судя по всему, жившие в разводе) встретились, и женщина пригласила мужчину зайти в гости.

- Супруг избил ее и, угрожая ножом, отобрал 3 000 рублей, а также украшения – два женских золотых кольца, - уточняет наш собеседник. – А после этого скрылся с места преступления.

Что именно толкнуло мужчину на такой варварский поступок, пока точно не известно. Зато известно другое: в отношении нерадивого супруга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой», и светит ему до десяти лет тюрьмы.

Мужчину уже задержали. Сейчас он находится в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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