2019-11-23T15:57:36+03:00
Общество

Тяжелобольного младенца доставили из Крыма в Санкт-Петербург спецбортом МЧС

Новорожденному мальчику потребовалась срочная медицинская помощь
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Спецборт МЧС вылетел из Крыма вчера в 21:10. Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике КрымСпецборт МЧС вылетел из Крыма вчера в 21:10. Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Крым
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 ноября, в одном из аэропортов Санкт-Петербурга принимали важного пассажира. Самолет Sukhoi Superjet 100 доставил из Крыма тяжелобольного новорожденного мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе местного управления МЧС России.

- Ребенок нуждается в экстренной высококвалифицированной медицинской помощи, - уточнили в ведомстве. – На протяжении всего полета за ним присматривали специалисты Всероссийского центра медицины катастроф и спасательного отряда «Центроспас». Кроме того, на борту находился психолог из центра экстренной психологической помощи.

На протяжении всего полета за ребенком присматривали врачи и спасатели. Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Крым

На протяжении всего полета за ребенком присматривали врачи и спасатели. Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Крым

Спецборт МЧС вылетел из Крыма вчера в 21:10. Как сообщают в пресс-службе, после приземления в Северной столице ребенка экстренно доставили в санкт-петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где нам ним проведут все необходимые процедуры.

Чем именно болен младенец, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24