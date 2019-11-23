Тяжелобольного младенца доставили из Крыма в Санкт-Петербург спецбортом МЧС

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-23T15:57:36+03:00

Спецборт МЧС вылетел из Крыма вчера в 21:10. Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Крым

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Сегодня, 23 ноября, в одном из аэропортов Санкт-Петербурга принимали важного пассажира. Самолет Sukhoi Superjet 100 доставил из Крыма тяжелобольного новорожденного мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе местного управления МЧС России.

- Ребенок нуждается в экстренной высококвалифицированной медицинской помощи, - уточнили в ведомстве. – На протяжении всего полета за ним присматривали специалисты Всероссийского центра медицины катастроф и спасательного отряда «Центроспас». Кроме того, на борту находился психолог из центра экстренной психологической помощи.

На протяжении всего полета за ребенком присматривали врачи и спасатели. Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Крым

Спецборт МЧС вылетел из Крыма вчера в 21:10. Как сообщают в пресс-службе, после приземления в Северной столице ребенка экстренно доставили в санкт-петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где нам ним проведут все необходимые процедуры.

Чем именно болен младенец, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU