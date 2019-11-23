2019-11-23T16:29:30+03:00
Происшествия

ГИБДД проверит водителя, промчавшегося по встречке из-за ошибки навигатора

Зловредный прибор, похоже, все-таки нашел способ навредить своему хозяину - подвел его как минимум под солидный штраф
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пожалуй, мало кому еще удавалось привлечь внимание ГИБДД таким оригинальным способом.Пожалуй, мало кому еще удавалось привлечь внимание ГИБДД таким оригинальным способом.Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня утром мы писали о водителе, которого автонавигатор (не знаем уж, случайно или намерено) завел на встречную полосу на Западном скоростном диаметре. После этого инцидента мужчина выложил в соцсетях очень эмоциональное видео, но, что характерно, назад – по крайней мере, на всем протяжении съемки – не повернул и скорость не сбавил. Теперь его поездкой заинтересовалось управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- По факту видео, размещенного в интернете, проводится проверка, - подтвердили эту информацию «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Знает ли об этом сам водитель авто – пока не известно. Но зато можно сказать, что навигатор своего добился: на тот свет хозяина, конечно, не отправил, но зато под штраф (и, вполне возможно, еще и под лишение прав) подвел. Ох уж эта зловредная техника!

ИСТОЧНИК KP.RU

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