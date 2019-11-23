Школа и шесть детских садиков появятся в 2021 году в Шушарах

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-23T17:41:39+03:00

В течение двух ближайших лет в Шушарах обещают построить школу, шесть детских садиков и две поликлиники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец-то жители смогут забыть о вечной проблеме «куда устроить ребенка» - если, конечно, все пойдет по плану

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Ни дня кого не секрет, что Шушары – одна из точек «социальной напряженности» на карте Санкт-Петербурга. Вот уж много лет жители поселка страдают от острой нехватки практически всего – но особенно детских садов и школ. По счастью, эту проблему руководство города обещает в скором времени если не решить полностью, то хотя бы облегчить – построить в проблемной зоне сразу шесть детских садиков и одну школу.

- Детские сады появятся в течение двух лет на Новгородском проспекте, Московском шоссе и Школьной улице, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города. – Школа на 1 650 учеников разместится на Новгородском проспекте – застройщик уже закончил работы по межеванию и поставил участок, где ее планируется строить, на кадастровый учет.

Кроме того, в ближайшие год-два в поселке обещают построить детскую поликлинику площадью 338 квадратных метров и поликлинику для взрослых, рассчитанную на 650 посещений в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU