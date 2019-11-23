Школа и шесть детских садиков появятся в 2021 году в Шушарах
Ни дня кого не секрет, что Шушары – одна из точек «социальной напряженности» на карте Санкт-Петербурга. Вот уж много лет жители поселка страдают от острой нехватки практически всего – но особенно детских садов и школ. По счастью, эту проблему руководство города обещает в скором времени если не решить полностью, то хотя бы облегчить – построить в проблемной зоне сразу шесть детских садиков и одну школу.
- Детские сады появятся в течение двух лет на Новгородском проспекте, Московском шоссе и Школьной улице, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города. – Школа на 1 650 учеников разместится на Новгородском проспекте – застройщик уже закончил работы по межеванию и поставил участок, где ее планируется строить, на кадастровый учет.
Кроме того, в ближайшие год-два в поселке обещают построить детскую поликлинику площадью 338 квадратных метров и поликлинику для взрослых, рассчитанную на 650 посещений в смену.
ИСТОЧНИК KP.RU