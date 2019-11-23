Петербургские проекты отметили на съезде партии «Единая Россия» в Москве

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-23T18:03:00+03:00

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На пленарном заседании XIX съезда партии «Единая Россия» рассказали о главных задачах, которые стоят перед ней: «заниматься реальными делами, понимать трудности и боль народа». Такое заявление сделал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

- Людей интересуют не пустые слова, а результат. Что ты сделал на своей земле, на своей территории, какую пользу принес по всем направлениям, - подчеркнул Макаров. - Мы всегда это говорим не только партийному активу, секретарям, руководителям партийных организаций. Мы говорим это всем партийцам: важно чувствовать и понимать проблемы, трудности, боль людей, которые нас окружают, имя которым - «Народ»

По словам председателя Заксобра, главное, что нужно делать, чтобы заслужить доверие народа – работать честно, открыто и с полной отдачей. В качестве примеров такой работы он привел проекты, которые сейчас активно развиваются в Северной столице: «Мой двор», «Мой район», «Активный гражданин» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU