2019-11-23T18:03:00+03:00
Общество

Петербургские проекты отметили на съезде партии «Единая Россия» в Москве

Председатель Заксобрания Вячеслав Макаров назвал их примером того, как нужно работать чиновникам
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По словам Вячеслава Макарова, главные задачи правящей партии - работать на совесть и чувствовать проблемы народа.По словам Вячеслава Макарова, главные задачи правящей партии - работать на совесть и чувствовать проблемы народа.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На пленарном заседании XIX съезда партии «Единая Россия» рассказали о главных задачах, которые стоят перед ней: «заниматься реальными делами, понимать трудности и боль народа». Такое заявление сделал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

- Людей интересуют не пустые слова, а результат. Что ты сделал на своей земле, на своей территории, какую пользу принес по всем направлениям, - подчеркнул Макаров. - Мы всегда это говорим не только партийному активу, секретарям, руководителям партийных организаций. Мы говорим это всем партийцам: важно чувствовать и понимать проблемы, трудности, боль людей, которые нас окружают, имя которым - «Народ»

По словам председателя Заксобра, главное, что нужно делать, чтобы заслужить доверие народа – работать честно, открыто и с полной отдачей. В качестве примеров такой работы он привел проекты, которые сейчас активно развиваются в Северной столице: «Мой двор», «Мой район», «Активный гражданин» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль Ford сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Школа и шесть детских садиков появятся в 2021 году в Шушарах
ГИБДД проверит водителя, промчавшегося по встречке из-за ошибки навигатора
ГИБДД проверит водителя, промчавшегося по встречке из-за ошибки навигатора
Тяжелобольного младенца доставили из Крыма в Санкт-Петербург спецбортом МЧС
Встреча супругов обернулась разбоем: Муж избил и под угрозой ножа ограбил жену в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Мощный фонтан забил из люка на Синопской набережной в Санкт-Петербуге
Депутаты будут проводить акции по раздельному сбору мусора в Санкт-Петербурге
Тройное ДТП произошло на Московском проспекте в Санкт-Петербурге
Кольца с бриллиантами и браслет из белого золота украли у 54-летнего риелтора в Санкт-Петербурге
«Уходи, она горит!»: автомобиль перевернулся и вспыхнул на кольцевой в Санкт-Петербурге
Автонавигатор «обманул» петербуржца и заставил его проехать по встречной полосе