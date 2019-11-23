2019-11-23T18:56:17+03:00
Происшествия

Автомобиль Ford сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Трагический случай произошел около двух часов дня на Софийской улице
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пострадавшего с места аварии увезли на «Скорой». Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.Пострадавшего с места аварии увезли на «Скорой». Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередное дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями случилось сегодня 23 ноября, на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды Управления ГИБДД по городу и области, под колеса летящего на полной скорости авто попал 17-летней парень.

- Около 13:58 возле дома номер 3/1 водитель, находившийся за рулем автомобиля Ford, совершил наезд на пешехода, - уточнили в ведомстве. – В результате столкновения пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода. Что именно случилось – не справился ли водитель с управлением, перебрал спиртного, или вмешался еще какой-то ранее не учтенный фактор – сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам. По факту инцидента проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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