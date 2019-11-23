«Нас ждет игра жизни»: Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о планах команды на конец года

СЕГОДНЯ 20:43 2019-11-23T20:43:39+03:00

По словам Ивановича, расслабляться рано - от того, как «Зенит» сыграет с «Лионом», будут зависеть шансы клуба продолжить выступать в Лиге чемпионов. Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Сине-бело-голубым предстоит отыграть еще четыре матча. И один из них - с французским клубом «Лион»

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Несколько часов назад в Казани завершился футбольный матч между футбольными клубами «Зенит» и «Рубин». Сватка вышла интересной и жаркой – несмотря на сразу взятое превосходство, победу у соперника команда из Санкт-Петербурга вырвала лишь за десять минут до финального свистка. Итог – 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Но расслабляться рано: по словам самих футболистов, вперед их ждет «игра жизни».

- До конца года у нас остается четыре игры, четыре финала, - рассказал пресс-службе «Зенита» капитан команды Бранислав Иванович. - Первым на очереди является матч против «Лиона». Это игра жизни, игра сезона. Необходимо правильно настроиться на нее и отдавать себе отчет в том, насколько опасен соперник.

По словам Ивановича, игра против «Лиона» во Франции была для сине-бело-голубых проще с точки зрения психологии. Но решающий матч предстоит провести на домашнем поле – а значит, нужно быть готовыми к любым неожиданностям с первых же секунд.

- Мы должны отдать все ради победы, - подчеркнул футболист. - Эта игра означает для нас возможность продолжить выступление в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU