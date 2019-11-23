«Нас ждет игра жизни»: Капитан «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о планах команды на конец года
Несколько часов назад в Казани завершился футбольный матч между футбольными клубами «Зенит» и «Рубин». Сватка вышла интересной и жаркой – несмотря на сразу взятое превосходство, победу у соперника команда из Санкт-Петербурга вырвала лишь за десять минут до финального свистка. Итог – 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Но расслабляться рано: по словам самих футболистов, вперед их ждет «игра жизни».
- До конца года у нас остается четыре игры, четыре финала, - рассказал пресс-службе «Зенита» капитан команды Бранислав Иванович. - Первым на очереди является матч против «Лиона». Это игра жизни, игра сезона. Необходимо правильно настроиться на нее и отдавать себе отчет в том, насколько опасен соперник.
По словам Ивановича, игра против «Лиона» во Франции была для сине-бело-голубых проще с точки зрения психологии. Но решающий матч предстоит провести на домашнем поле – а значит, нужно быть готовыми к любым неожиданностям с первых же секунд.
- Мы должны отдать все ради победы, - подчеркнул футболист. - Эта игра означает для нас возможность продолжить выступление в Лиге чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU