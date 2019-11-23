2019-11-23T21:39:40+03:00
Звезды

Петербургские исполнители вошли в число номинантов национальной оперной премии «Онегин»

Площадкой для одного из самых ярких мероприятий, связанных с русской оперой, станет Михайловский театр
Сергей ВОЛЧКОВ
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В число номинантов Национальной оперной премии «Онегин» вошли исполнители и актеры из Санкт-Петербурга. Фото: официальный сайт Михайловского театраВ число номинантов Национальной оперной премии «Онегин» вошли исполнители и актеры из Санкт-Петербурга. Фото: официальный сайт Михайловского театра
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1 декабря на сцене Михайловского театра на Площади искусств состоится, пожалуй, одно из главных событий, связанных с русской оперой. Заслуженным и только-только восходящим звездам классической сцены вручат Национальную оперную премию «Онегин». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил официальный сайт театра.

- В теплой атмосфере яркого театра «дель арте», который на один вечер переместится к нам из солнечной Италии, почетные гости объявят имена лауреатов, а мировые звезды исполнят знаменитые арии из любимых оперных шедевров, - говорится в сообщении. - Перед зрителями предстанет виртуальная галерея старинных декораций, созданных прославленными художниками, — Константином Коровиным, Александром Бенуа, Константином Сомовым, Александром Головиным.

Ведущими праздника станут Сати Спивакова и Федор Бондарчук. А среди почетных гостей значатся именитые исполнители: Екатерина Сюрина, Чарльз Кастроново, Борис Пинхасович, Алексей Татаринцев, Сергей Скороходов. Акомпанировать происходящему на сцене будет оркестр Михайловского театра.

Помимо прочих, на награды будут претендовать петербургские певцы и актеры: Елена Максимова и Роман Арндт из театра «Зазеркалье» в номинациях «Примадона» и «Мастер сцены», Дарья Росицкая - за лучшую роль второго плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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