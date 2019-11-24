2019-11-24T10:43:05+03:00
Происшествия

В центре Петербурга два «Фольксвагена» столкнулись и врезались в стену дома

Обоих водителей увезли в больницу [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Одна из легковушек врезалась в стену дома, а вторая прошла от его стены «по касательной». Фото: vk.com/spb_todayОдна из легковушек врезалась в стену дома, а вторая прошла от его стены «по касательной». Фото: vk.com/spb_today
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Два «Фольксвагена Поло» ранним утром воскресенья, 24 ноября, впечатались в стену дома на перекрестке переулка Гривцова и Казанской улицы. Аварии предшествовало столкновение иномарок друг с другом.

– «Фольксваген» под управлением 21-летнего мужчины двигался по переулку Гривцова от канала Грибоедова к Мойке, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – На перекрестке он столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 35-летней женщины, которая ехала по Казанской улице от Гороховой к переулку Антоненко.

В результате одна из легковушек врезалась в стену дома, а вторая прошла от его стены «по касательной».

– Обоих водителей госпитализировали в Мариинскую больницу, – добавляют в ГИБДД. – Они в состоянии средней степени тяжести.

На других участниках дорожного движения авария не сказалась: дело было в шесть утра, а потому перекресток и тротуары, к счастью, были пусты.

В центре Петербурга два «Фольксвагена» столкнулись и врезались в стену дома.Видео: УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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