2019-11-24T10:57:18+03:00
Общество

Петербурженок поздравили с Днем матери

Этот светлый праздник отмечают в России в последнее воскресенье ноября
Анна ПОСЛЯНОВА
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«Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек».«Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 24 ноября, по всей стране звучат теплые слова в адрес мам: в России отмечают День матери. Этот самый теплый праздник приходится на каждое последнее воскресенье ноября.

С сердечными поздравлениями к петербурженкам спешит депутатский корпус.

– Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек, ее светлый образ мы всю жизнь храним в наших сердцах, – обращается ко всем мамам Петербурга председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Материнская любовь открывает нам мир, учит быть сильными и смелыми, согревает нас и помогает в трудную минуту. Наш долг – быть достойными наших мам, окружать их вниманием и заботой.

Со своей стороны парламент заботится о мамах, поддерживая институт семьи, укрепляя семейные ценности, защищая материнство и детство, помогая многодетным.

– В домашнем, семейном кругу прививаются гражданские, патриотические чувства, создается та атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребенка, – добавляет Макаров. – Материнство – великий дар и великая ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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