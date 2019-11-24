Петербурженок поздравили с Днем матери
Сегодня, 24 ноября, по всей стране звучат теплые слова в адрес мам: в России отмечают День матери. Этот самый теплый праздник приходится на каждое последнее воскресенье ноября.
С сердечными поздравлениями к петербурженкам спешит депутатский корпус.
– Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек, ее светлый образ мы всю жизнь храним в наших сердцах, – обращается ко всем мамам Петербурга председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Материнская любовь открывает нам мир, учит быть сильными и смелыми, согревает нас и помогает в трудную минуту. Наш долг – быть достойными наших мам, окружать их вниманием и заботой.
Со своей стороны парламент заботится о мамах, поддерживая институт семьи, укрепляя семейные ценности, защищая материнство и детство, помогая многодетным.
– В домашнем, семейном кругу прививаются гражданские, патриотические чувства, создается та атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребенка, – добавляет Макаров. – Материнство – великий дар и великая ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU