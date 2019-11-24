2019-11-24T11:44:23+03:00
Происшествия

Годовалый малыш захлебнулся в ванной, пока родители отвлеклись на его сестру-близнеца

Ребенок в больнице в тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
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Диагноз крохи – состояние после утопления в пресной воде.Диагноз крохи – состояние после утопления в пресной воде.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Трагедия в интернациональной семье африканца и россиянки. Пятничным вечером, 22 ноября, 31-летняя мама купала их 10-месячных близнецов – дочку и сына. Закончив водные процедуры, женщина взяла дочку первой и отнесла в комнату. Мамы не было около двух минут.

Когда за сыном в ванную комнату зашел отец, он увидел, что ребенок лежит на дне ванны без сознания. Мальчика не смогли привести в чувства. Вызвали «скорую». Ребенка доставили из квартиры на проспекте Славы в детскую городскую больницу №5 имени Филатова.

– Диагноз – состояние после утопления в пресной воде, тяжелое, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органа Санкт-Петербурга.

Пока идет проверка, но вскоре на родителей могут завести уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Наказание за подобное преступление – вплоть до год тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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