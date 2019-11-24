В Колпино под соснами нашли труп младенца

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-24T12:04:17+03:00

Сколько тельце пролежало здесь, неизвестно, но за это время оно превратилось в скелет.

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Леденящую душу находку сделал 56-летний житель Колпино в полдень пятницы, 22 ноября. Прогуливаясь около дома, он заметил примерно в 50 метрах от дома №5 по улице Анисимова в сторону Зеленой набережной, под соснами на берегу реки Ижора, фрагменты человеческого плода.

Через минуту мужчина уже звонил в «112». Вскоре на месте был уже целый коллектив людей в форме. Подключили даже кинолога, но собака не смогла взять след.

– У тела отсутствуют нижняя часть таза, ноги, руки, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органа. – Возраст, пол и время смерти определить не представляется возможным.

Сколько тельце пролежало под соснами, неизвестно, но за это время оно превратилось в скелет. Останки направили в морг на исследование: возможно, специалисты смогут установить причину смерти ребенка. Следственный комитет начал проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU