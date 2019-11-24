2019-11-24T12:31:59+03:00
Происшествия

Трое пешеходов ударили ножом водителя такси

Дорожный конфликт произошел ранним утром на набережной Фонтанки
Анна ПОСЛЯНОВА
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О раненом таксисте в полицию сообщили очевидцы.О раненом таксисте в полицию сообщили очевидцы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стычка с беспардонными пешеходами обернулась для таксиста из Петербурга ножевым ранением. Инцидент на дороге произошел сегодня, 24 ноября, около четырех часов утра возле дома №90 по набережной реки Фонтанки.

– Трое неизвестных переходили дорогу, и один из них залез на такси – автомобиль марки «БМВ», которым управлял пострадавший, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Произошел конфликт. Неизвестный нанес мужчине ножевое ранение.

О раненом таксисте, истекающем кровью на набережной Фонтанки, в полицию сообщили очевидцы. На машине «Скорой помощи» водителя доставили в больницу.

Тем временем люди в форме опросили свидетелей и приступили к розыску вооруженной троицы. Сроки, которые могут грозить хулиганам за выходку, зависят от степени тяжести вреда здоровью таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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