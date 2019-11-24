В Петербурге проходит Кубок России по художественной гимнастике
Кубок России по художественной гимнастике в эти выходные принимает Петербург. К берегам Невы на спортивный уикенд съехались гимнастки из разных уголков страны.
К берегам Невы на спортивный уикенд съехались гимнастки из разных уголков страны.Фото: Олег ЗОЛОТО
– Кубок России проводится в олимпийской дисциплине – многоборье в индивидуальной программе и групповых упражнениях, – сообщают во Всероссийской федерации художественной гимнастики. – Допуск гимнасток осуществляется по результатам чемпионатов России: 24 гимнастки в индивидуальной программе и 20 команд в групповом упражнении.
Допуск гимнасток осуществляется по результатам чемпионатов России: 24 гимнастки в индивидуальной программе и 20 команд в групповом упражнении.Фото: Олег ЗОЛОТО
Утром в субботу, 23 ноября, прошла жеребьевка судей. Стартовал Кубок с группового упражнения-многоборья: в ход пустили пять мячей, три обруча и две пары булав. В индивидуальных программах вчера выступали с обручем и мячом, сегодня – с булавами и лентой.
В индивидуальных программах вчера выступали с обручем и мячом, сегодня – с булавами и лентой.Фото: Олег ЗОЛОТО
Награждение победительниц и призеров в индивидуальной и групповой программах намечено на 16:30. А завтра кубки вместе с их обладательницами разъедутся по стране.
Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU