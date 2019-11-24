2019-11-24T15:09:43+03:00
Политика

Вячеслав Макаров: «Важно укрепить партию и укрепить наше российское государство»

Спикер ЗакСа Петербурга сохранил пост секретаря петербургского отделения «Единой России»
Галина ЛЕСУНОВА
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Макаров подчеркнул, что нужно реализовывать все, на что указал президент: «слышать, слушать и быть с людьми».Макаров подчеркнул, что нужно реализовывать все, на что указал президент: «слышать, слушать и быть с людьми».Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Москве прошел XIX Съезд партии «Единая Россия». Его участниками стали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, члены Правительства и Совфеда, депутаты Госдумы, губернаторы и делегаты со всей страны. На Съезде дали старт подготовке к губернаторским выборам в 2021 году, объявили о шести новых рабочих группах Генсовета парии и о создании партийного Правозащитного центра.

Согласно Уставу, провели ежегодную ротацию руководящих органов «Единой России». Председатель комитета Совфеда по экономической политике, представитель от ЗакСа Петербурга Андрей Кутепов избран в состав президиума Генерального совета партии. Свой пост в президиуме сохранил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения парии, спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, а также – в Генеральном совете – первый заместитель секретаря петербургского отделения Сергей Густов.

– Андрей Кутепов высокий профессионал. Он не только ответственный партиец, но и человек, понимающий государственную ответственность за те события, которые происходят в Петербурге и стране, – отметил Макаров. – Это большая ответственность лично для меня и высокая оценка всей партийной организации Петербурга, регионального исполкома, секретарей партийных организаций.

Подводя итоги Съезда, Макаров подчеркнул, что нужно реализовывать все, на что указал президент: «слышать, слушать и быть с людьми», «чтобы каждый день был виден результат».

– Важно укрепить партию и укрепить наше российское государство, – добавил Макаров. – Патриотизм, единение России не должны быть ни для членов партии, ни для наших граждан пустым звуком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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