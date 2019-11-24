2019-11-24T16:12:45+03:00
Дом. Семья

Один белый, другой черный. По Парашютной прогуливаются два козла

На месте работает полиция [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Есть предположения, что козы пришли из деревни Каменка. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaЕсть предположения, что козы пришли из деревни Каменка. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
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Воскресным днем в Приморском районе Петербурга заметили двух козлов, мирно прогуливающихся по Парашютной улице. И это не фигура речи: глазам изумленных жителей мегаполиса действительно предстала пара парнокопытных – один белый, другой черный. Ошейников или колокольчиков на шее у животных не было. Жители района предположили, что козлы неместные.

Козы успели и полакомиться, и повеселить народ. Фото: vk.com/do_poteryashkaspb

Козы успели и полакомиться, и повеселить народ. Фото: vk.com/do_poteryashkaspb

– На Парашютной улице нашли козлов, – пишут очевидцы в социальных сетях. – Полиция на месте. Есть предположения, что козы пришли из деревни Каменка.

Правда, прежде, чем оказаться в руках полиции, козлы успели повеселить массу народа. В одном дворе гордо прошлись по тротуару, в другом пощипали травку рядом с автомобилем своего «собрата», припарковавшегося на газоне. А в третьем напугали ребенка, который вывел на прогулку собаку: похоже, звери приняли пса за хозяйского и увязались за ним.

Буквально месяц назад по той же улице разгуливал кабан. Фото: vk.com/primor

Буквально месяц назад по той же улице разгуливал кабан. Фото: vk.com/primor

Кстати, буквально месяц назад по той же улице разгуливал кабан. Правда, для него все закончилось плачевно: дикий зверь испугался, выскочил на дорогу и угодил под машину.

Один белый, другой черный. По Парашютной прогуливаются два козла.Видео: vk.com/primor

ИСТОЧНИК KP.RU

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