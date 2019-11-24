2019-11-24T18:16:12+03:00
Общество

Жители Васильевского острова поймали чиновников и подрядчиков на пропавшей брусчатке у «Приморской»

По контракту, замостить должны были больше двух тысяч «квадратов». По подсчетам активистов, замостили только полторы
Анна ПОСЛЯНОВА
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В районной администрации заявляют, что все положенные работы выполнены. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchsheВ районной администрации заявляют, что все положенные работы выполнены. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe
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Новую плитку мощения у станции метро «Приморская» пересчитали жители Васильевского острова. И нашли несоответствие. Судя по госконтракту, замостили 2115 квадратных метров пешеходной зоны, работы уже приняли и оплатили. А по подсчетам самих петербуржцев, заменили только 1650 «квадратов».

– Будто замену плитки бросили на полпути: плитка красного цвета не заменена вообще, а серую протянули только на 2/3 пешеходного променада, – заявляют активисты движения «Сделай район лучше».– Куда делать остальная плитка? Если ее уложили не здесь, то где тогда? Почему не использовали положенный по техзаданию геотекстиль? И почему работы приняли в таком виде?

Место, где заканчивается новая серая брусчатка. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

Место, где заканчивается новая серая брусчатка. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

С этими вопросами жители обратились прямиком в администрацию Василеостровского района.

– В связи с тем, что вышеуказанной территорией ежедневно пользуются не только посетители станции метро «Приморская», но и посетители торговых центров, а также учитывая многочисленные обращения, реализацию проекта благоустройства планируется осуществить в 11 этапа, – попытались объяснить в администрации. – В первую очередь были выполнены работы по ремонту существующего мощения на площади 2115 квадратных метров, ремонту асфальтобетонного покрытия, установке малых архитектурных форм на территории, по которой поступило наибольшее количество жалоб. В последующем планируется заменить мощение на оставшейся площади.

Аналогичные вопросы отправлены в прокуратуру, Смольный и Контрольно-счетную палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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