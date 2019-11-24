Занос легковушке на «кольцевой» чудом обошелся без аварии

24 Нояб. 18:57 2019-11-24T18:57:35+03:00

С одной иномаркой машина разъехалась по касательной, водитель второй успел затормозить

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Видео не для слабонервных выложил в сеть сегодня днем, 24 ноября, хозяин «БМВ» Александр. Примерно в 11 часов утра петербуржец ехал со своей второй половинкой по «кольцевой», когда перед Вантовым мостом его видеорегистратор заснял аварию. Ее участником едва не стал и сам Александр: прямо перед ним пронеслась легковушка с яркими логотипами, которую закрутило на скользкой дороге.

Благодаря счастливому случаю и хорошей реакции соседей по дорожному движению, легковушка затормозила об отбойник и вылетела на среднюю полосу без столкновений с другими авто. «БМВ» успел затормозить, а белый «Форд» разошелся с бесконтрольной машиной буквально в миллиметре.

– Хозяин «Форда» только что из церкви, – удивлялись коллеги по «цеху». – Вот это реакция!

– Касания не было, – отметил владелец «Форда» Максим. – Не упускайте из видимости каршеринги: за последние три дня раз пять чуть не совершил с ними ДТП!

Водитель «крученой» легковушки не пострадал.

– Вышел, все с ним было нормально, жив, здоров, – отмечает Александр.

Самому автору видео на капот прилетел только кусочек пластика.

ИСТОЧНИК KP.RU