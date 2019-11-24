В Петербурге прошел митинг против закона «О семейно-бытовом насилии»

СЕГОДНЯ 19:54 2019-11-24T19:54:34+03:00

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Согласованный митинг «За суверенитет семьи» и против закона «О семейно-бытовом насилии» прошел днем 24 ноября в Петербурге, как и во многих других городах России. Организаторами мероприятия стали «Патриоты великого отечества», ЛДПР, Народно-патриотический союз России, Институт общественного уполномоченного по защите семьи и Координационный совет патриотических сил Петербурга.

На площади Ленина у Финляндского вокзала собралось около сотни человек. С прохожими проводили беседы, собирали подписи «за отмену внешнего управления», а в небо запускали шарики с фотографией одного из авторов законопроекта – Оксаны Пушкиной: ее отправили «обратно в Америку».

Оксану Пушкину отправили «обратно в Америку».

– Враг, который проник в самое сердце нашей страны, покушается на самое святое, что у нас есть, – на наши семьи и детей, на неприкосновенность наших жилищ! – считают в петербургском отделении движения «Сорок сороков». – Если закон примут, то вот какими будут последствия: разобщение мужчин и женщин, убийство института семьи, угроза отказа от деторождения, духовный разврат всех людей. Простыми словами, нас ожидает узаконенный ад, в котором оскудеет любовь и произойдет много страшных вещей!

Противники законопроекта уверены, что он принесен «узаконенный ад».

Над законопроектом работают последние три года. Если сейчас семейному агрессору грозит до 30 тысяч рублей штрафа или 15 суток ареста, то авторы инициативы предлагают запретить ему приближаться к жертве и преследовать ее, а также заставить возместить ущерб (моральный и материальный).

ИСТОЧНИК KP.RU