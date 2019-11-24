Дзюба, Боярская и Розенбаум поздравили мам с Днем матери

24 Нояб. 20:23 2019-11-24T20:23:17+03:00

Звезды подчеркнули, что их мамы самые лучшие, и поблагодарили их за любовь и терпение [видео]

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Сегодня, в последнее воскресенье ноября, Россия отмечает самый теплый и нежный праздник – День матери. К поздравлениям дорогих и любимых присоединились звезды эстрады, кино и спорта.

– Поздравляю любимую маму с праздником! – написал в «Инстаграме» нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. – Спасибо тебе за все!

artem.dzyuba Поздравляю любимую маму с праздником! Спасибо тебе за все! #ДеньМатери

Мама футболиста Светлана Александровна, несмотря на стесненные финансовые средства – сама она работала в магазине, супруг трудился милиционером, – смогла воспитать двоих детей.

– Для каждого ребенка его мама самая лучшая! А моя мама на один раз да лучше всех самых лучших мамочек. Наверное, все так говорили в детстве, – поделилась в сети актриса Елизавета Боярская. – И я ее люблю на один раз да больше. Самая добрая, мудрая, терпеливая, заботливая, красивая, нежная и веселая (это все Лариса Луппиан. – Прим. ред.)!

lizavetabo Всех мамочек с Днем Матери! Для каждого ребенка его мама самая лучшая! А моя мама на один раз да лучше всех самых лучших мамочек. Наверное все так говорили в детстве. И я ее люблю на один раз да больше)))

Музыкант Александр Розенбаум обратился в своем «Инстаграме» сразу ко всем мамам страны.

– Здоровья вам, удачи и, самое главное, здоровья и счастья вашим деткам, – сказал Розенбаум. – Для матерей самое важное, чтобы детки не болели и приносили только радость. Будьте счастливы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/745772" frameborder="0"></iframe> Александр Розенбаум поздравляет с Днем матери.Видео: @rozenbaum.ru

ИСТОЧНИК KP.RU