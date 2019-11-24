Дзюба, Боярская и Розенбаум поздравили мам с Днем матери
Сегодня, в последнее воскресенье ноября, Россия отмечает самый теплый и нежный праздник – День матери. К поздравлениям дорогих и любимых присоединились звезды эстрады, кино и спорта.
– Поздравляю любимую маму с праздником! – написал в «Инстаграме» нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. – Спасибо тебе за все!
Мама футболиста Светлана Александровна, несмотря на стесненные финансовые средства – сама она работала в магазине, супруг трудился милиционером, – смогла воспитать двоих детей.
– Для каждого ребенка его мама самая лучшая! А моя мама на один раз да лучше всех самых лучших мамочек. Наверное, все так говорили в детстве, – поделилась в сети актриса Елизавета Боярская. – И я ее люблю на один раз да больше. Самая добрая, мудрая, терпеливая, заботливая, красивая, нежная и веселая (это все Лариса Луппиан. – Прим. ред.)!
Музыкант Александр Розенбаум обратился в своем «Инстаграме» сразу ко всем мамам страны.
– Здоровья вам, удачи и, самое главное, здоровья и счастья вашим деткам, – сказал Розенбаум. – Для матерей самое важное, чтобы детки не болели и приносили только радость. Будьте счастливы!
Александр Розенбаум поздравляет с Днем матери.Видео: @rozenbaum.ru
ИСТОЧНИК KP.RU