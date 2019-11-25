Погода в Петербурге испортится в середине недели

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-25T08:15:59+03:00

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Необычайно теплый ноябрь в Петербурге подошел к концу. Температура воздуха за окном опускается ниже -7 градусов, а лужи уже покрываются не просто тонкой коркой, а промерзают глубоко и прочно. Однако вскоре заморозки сменяться на иной вид петербургской погоды, менее приятный, через просто мороз. Со среды, 27 ноября, горожан ожидает нулевая температура с дождем, снегом и слякотью.

- В первые дни новой недели в Петербурге ожидается легкий мороз – до минус 1-2 градусов днем и около минус 3 ночью. Со второй половины недели ожидается потепления до нуля. Однако ближе к выходным погода испортится. Несмотря на плюсовую температуру, днем до 1-2 градусов, ожидается южный ветер, мокрый снег с дождем, - говорится в прогнозе Гидрометцентр России.

В понедельник, 25 ноября, в Северной столице выдалось холодное утро, до – 7 градусов, но к середине дня ожидается потепление до 2 градусов ниже нуля. Ветер слабый, южный, до 2 метров в секунду. Ночью температура слегка понизится лишь на один градус.

ИСТОЧНИК KP.RU