В Петербурге Нева и Финский залив замерзнут раньше обычного

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-25T08:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжительно теплая осень 2019 года в Петербурге сменится резким похолоданием. Согласно прогнозам МЧС, уже к Новому году Неву и Финский залив скуют плотные льды. Обычно, воды полностью промерзают ближе к концу января. Но на этот раз, морозы быстро сделают свое дело и горожанам можно будет выходить на лед для занятий спортом и прогулок.

- В декабре в Петербурге ожидаются трескучие морозы, поэтому можно прогнозировать, что полное замерзание всех рек, каналов, озер и Финского залива, произойдет с 31 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Это раньше обычного срока. Например, в прошлую зиму водоемы полностью замерзли только 19 января, - сообщили в МЧС региона.

Но до тех пор, пока вода полностью не промерзнет, в Петербурге и области запрещено выходить на лед, так как он еще тонкий и представляет опасность для здоровья и жизни. Спасатели напомнили о том, что в случае возникновения ЧП необходимо сразу звонить в службе МЧС по телефону 101 или 112, а в это время можно попробовать помочь утопающему, но следуя четким инструкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU