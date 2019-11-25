2019-11-25T08:40:37+03:00
Общество

В Петербурге Нева и Финский залив замерзнут раньше обычного

МЧС предупредило горожан об опасности выхода на тонкий лед
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ожидают замерзания Невы и Финского залива раньше срокаВ Петербурге ожидают замерзания Невы и Финского залива раньше срокаФото: Артем КИЛЬКИН
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Продолжительно теплая осень 2019 года в Петербурге сменится резким похолоданием. Согласно прогнозам МЧС, уже к Новому году Неву и Финский залив скуют плотные льды. Обычно, воды полностью промерзают ближе к концу января. Но на этот раз, морозы быстро сделают свое дело и горожанам можно будет выходить на лед для занятий спортом и прогулок.

- В декабре в Петербурге ожидаются трескучие морозы, поэтому можно прогнозировать, что полное замерзание всех рек, каналов, озер и Финского залива, произойдет с 31 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Это раньше обычного срока. Например, в прошлую зиму водоемы полностью замерзли только 19 января, - сообщили в МЧС региона.

Но до тех пор, пока вода полностью не промерзнет, в Петербурге и области запрещено выходить на лед, так как он еще тонкий и представляет опасность для здоровья и жизни. Спасатели напомнили о том, что в случае возникновения ЧП необходимо сразу звонить в службе МЧС по телефону 101 или 112, а в это время можно попробовать помочь утопающему, но следуя четким инструкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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