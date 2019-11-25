Петербуржец пырнул ножом таксиста возле ночного клуба на Фонтанке

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-25T09:21:41+03:00

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Выходные в Петербурге прошли не очень спокойно. В воскресение, 24 ноября, возле одного из ночных клубов на набережной реки Фонтанки произошла потасовка с поножовщиной, после которой в больнице города оказался водитель такси. Инцидент возник на почве ссоры между двумя мужчинами. Причины конфликта теперь выясняют сотрудники полиции Адмиралтейского района.

- В воскресенье, 24 ноября, в полицию из больницы поступило сообщение о том, что от дома 90 по набережной реки Фонтанки госпитализирован 31-летний мужчина в состоянии средней степени с колото-резанным ранением. Пациент по профессии таксист и пострадал во время работы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Правоохранители устроили проверку и розыскные мероприятия, которые привели их к подозреваемому. Им оказался 32-летний мужчина. По известным данным, возле клуба на Фонтанке между ним и таксистом возникла ссора, подозреваемый взял нож из припаркованного автомобиля Opel и пырнул своего оппонента.

Подозреваемый сейчас находится под следствием. По факту конфликта с поножовщиной возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU