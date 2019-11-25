Подросток загорелся в автосервисе на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-25T09:42:40+03:00

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Юный петербуржец попал в больницу с ожогами тела прямиком из одного из городских автосервисов. В воскресенье, 24 ноября, из медицинского учреждения Северной столицы в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации 17-летнего подростка, который загорелся, спасаясь от огня.

- Около 20:00 вечера в воскресенье, 24 ноября, пострадавший парень был в помещении автосервиса, находящегося на Суздальском проспекте. В какой-то момент баллон с газом пропана, стоящий внутри, воспламенился. Юноша, увидев возгорание, выбежал на улицу, но огонь успел зацепить его куртку, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Куртка 17-летнего парня загорелась прямо на нем и пылала до тех пор, пока он от нее не избавился. Сейчас мальчик находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить причины возгорания и выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU