2019-11-25T10:00:58+03:00
Общество

Петербуржцы смогут проверить работодателей с помощью нового сервиса

У соискателей появится возможность быстро и детально ознакомиться с рисками и репутацией компаний
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы, находящиеся в поисках работы, смогут проверить работодателейПетербуржцы, находящиеся в поисках работы, смогут проверить работодателейФото: Артем КИЛЬКИН
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Жители Петербурга, находящиеся в активном поиске работы, смогут теперь, перед принятием решения, проверить работодателей. В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что для жителей региона стал доступен новый сервис с подробной информацией о городских компаниях. На сайте соискатели могут быстро и детально ознакомиться с основными рисками и репутациями работодателей и решить, готовы ли они к сотрудничеству.

- Новый продукт поможет жителям Петербурга составить впечатление о местных компаниях, сравнить основные показатели с конкурентами на рынке и принять решение о трудоустройстве. На старте проекта страница каждой компании состоит из нескольких информационных разделов: общая информация о деятельности, общее количество сотрудников в штате, актуальные новости о компании в СМИ, данные о выручке за последний год, - сообщил сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру.

Постепенно сайт будет пополняться новыми полезными рубриками. На данный момент можно проверить и получить рекомендацию о работодателе по трем признакам: риски недобросовестности, финансовые и юридические риски. Для удобства восприятия все рекомендации распределены по уровням рисков: минимальный, средний и максимальный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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