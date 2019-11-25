25 ноября Finnair отменяет рейсы Петербург-Хельсинки из-за забастовки работников финской почты

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-25T10:15:49+03:00

25 ноября улететь из Пулково в Хельсинки на Finnair будет нельзя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В понедельник, 25 ноября, не получится улететь в Хельсинки их Санкт-Петребурга пассажирам финской авиакомпании Finnair. Рейс из Пулково будет отменен по причине забастовки сотрудников...финской почты. Именно к ним, из солидарности, присоединились и труженики авиаотрасли соседней страны.

- 25 ноября отменен рейс Санкт-Петербург-Хельсинки (AY704), - сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Онлайн-табло аэропорта Пулково уточняет, что в числе отмененных попали три рейса Finnair. Это уже упомянутый AY704, который должен был вылететь из Петербурга в 6:45, а также AY702 в 16:30 и AY708 в 14:30.

А вот AY706, намеченный на 19:45 пока висит в статусе «регистрация начиная с 17:45». Означает это, что рейс все же будет выполнен, или нет - точной информации пока нет. Пассажирам стоит уточнить это в справочной службе Пулково или авиакомпании.

Стоит сказать, что рейсы Finnair также отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU