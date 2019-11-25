2019-11-25T10:42:56+03:00
Общество

В Ленобласти найдено крупное воинское захоронение времен ВОВ

Сейчас власти региона решают, как поступить с братской могилой
Петр КИБЕР
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На местах боев Волховского фронта нашли крупное воинское захоронение.На местах боев Волховского фронта нашли крупное воинское захоронение.Фото: Тимур ХАНОВ
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Крупное захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили в Кировском районе Ленинградской области поисковики военно-исторического клуба ДОСААФ России «Пулковский рубеж». Произошло это еще в сентябре 2019 года, а сейчас власти региона решают, что делать с братской могилой, в которой покоятся несколько сотен человек.

- В районе бывшей деревни Верхняя Назия было обнаружено старое и ранее неизвестное воинское захоронение, предположительно дивизионного кладбища 128 стрелковой дивизии Волховского фронта, - сообщает пресс-служба администрации Кировского района Ленобласти.

Пока поисковики нашли лишь несколько тел бойцов красной армии, но уже смогли предположить количество возможных останков. Специалисты считают, что на месте ожесточенных боев могул лежать тела от 400 до 600 погибших солдат и офицеров.

Предполагаемая площадь военного кладбища - 800 квадратных метров. Пока тела бойцов оставили в земле. Сейчас специалисты устанавливают точные границы погоста, а по весне работа над установлением личностей погибших будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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