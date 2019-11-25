Не успели: в Петербурге погибла редкая птица лысуха

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-25T11:05:11+03:00

В воскресенье ее заметили на Учительской улице, но не спасли

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Несколько минут промедления стоили жизни редкой в городских условиях птице - лысухе. Вечером воскресенья ее нашли еще живой, но уже обессиленной на Учительской улице, что в Калининском районе. Вероятнее всего пернатую сбила машина.

- 24 ноября нашли на Учительской улице птицу, сидящую прямо на проезжей части! Из под крыла видна кровь, но не много. Отнесли от дороги за забор автодорожного колледжа! Не знаем чем ей помочь! - написали горожане сразу в нескольких пабликах в соцсетях.

И везде из давали один и тот же совет: кладите птицу в коробку и забирайте домой. Или же везите в центры помощи диким животным «Сирин» или «Велес», иначе лысуха - а именно ее опознали знатоки орнитологии - погибнет.

Увы, так и случилось. Нашедшие пострадавшую пернатую гостью петербуржцы заявили, что ничем не могут ей более помочь, а позднее появилась информация , что лысуха умерла.

- Хотели мне привезти, но птица погибла, - написала в сети одна из небезразличных горожанок.

ИСТОЧНИК KP.RU