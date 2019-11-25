Пассажир метро подслушал разговор о «подготовке взрыва» в подземке Петербурга

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-25T11:08:23+03:00

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Полиция Петербурга проверяет информацию, полученную от пассажира метро. В воскресенье, 24 ноября, к дежурном по станции вестибюля «Автово» подошел мужчина и рассказал, что в вагоне поезда подслушал разговор двоих молодых людей, которые якобы обсуждали планы взрыва в подземке. Однако сам заявитель назвал не существующий адрес проживания.

- Около 14:12 к дежурному по станции подошел мужчина лет 30-35 в камуфляжной куртке и желтых ботинках, который рассказал, что в 12:35 ехал в поезде от «Гражданского проспекта» и услышал разговор двух мигрантов о том, что они якобы хотят взорвать станцию метрополитена и ищут для этого парня славянской внешности, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Подозрительные личности, по словам мужчины говорили на киргизском языке и вышли из вагона на станции «Площадь Восстания». Откуда заявитель знает иностранный язык, он не уточнил.

Примечательно, что адрес проживания, который назвал заявитель, не существует, а указанный им номер телефона, зарегистрирован на человека с другим именем. Сейчас полиция проверяет заявление, а также пассажира, который сообщил об предполагаемой опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU