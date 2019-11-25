2019-11-25T11:08:23+03:00
Происшествия

Пассажир метро подслушал разговор о «подготовке взрыва» в подземке Петербурга

Мужчина утверждает, что двое обсуждали свой план в вагоне поезда на киргизском языке
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция Петербурга проверяет сообщение о "подготовке взрыва" в метро городаПолиция Петербурга проверяет сообщение о "подготовке взрыва" в метро городаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга проверяет информацию, полученную от пассажира метро. В воскресенье, 24 ноября, к дежурном по станции вестибюля «Автово» подошел мужчина и рассказал, что в вагоне поезда подслушал разговор двоих молодых людей, которые якобы обсуждали планы взрыва в подземке. Однако сам заявитель назвал не существующий адрес проживания.

- Около 14:12 к дежурному по станции подошел мужчина лет 30-35 в камуфляжной куртке и желтых ботинках, который рассказал, что в 12:35 ехал в поезде от «Гражданского проспекта» и услышал разговор двух мигрантов о том, что они якобы хотят взорвать станцию метрополитена и ищут для этого парня славянской внешности, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Подозрительные личности, по словам мужчины говорили на киргизском языке и вышли из вагона на станции «Площадь Восстания». Откуда заявитель знает иностранный язык, он не уточнил.

Примечательно, что адрес проживания, который назвал заявитель, не существует, а указанный им номер телефона, зарегистрирован на человека с другим именем. Сейчас полиция проверяет заявление, а также пассажира, который сообщил об предполагаемой опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где похоронят президента СПбГУ Людмилу Вербицкую
Рождественская ярмарка ограничит движение и парковку в центре Петербурга
В Петербурге представили инновационную систему оплаты парковки
Суд арестовал на два месяца молодого любовника, убившего 37-летнюю петербурженку
Два трупа нашли возле заброшенной котельной в Луге
Гаишники поймали 17-летнего бесправника, который гонял на каршеринге по ночному Петербургу
Молдаванин, который вез из Петербурга в Финляндию 17 килограммов сигарет, остался без машины
Женщина с ребенком отправилась кататься на коньках по тонкому льду в Петербурге
На Суздальском проспекте «Пежо» положил столб на крышу
Мокрого и замерзшего кота спасли из реки Мойки
Киллеру-неудачнику с Варшавской улицы дали 8 лет строгого режима
21-летний парень может поплатиться тюрьмой за сексуальное раскрепощение девочки в Ленобласти
Из-за антициклона Петербург «морозит» сильнее, чем обычно