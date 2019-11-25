Из-за антициклона Петербург «морозит» сильнее, чем обычно

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-25T11:28:35+03:00

В Петербурге подморозило. Даже чуть больше, чем надо. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Лишь на выходных в Санкт-Петербург пришло похолодание, а горожане тут же начали жаловаться чуть ли не на морозы - так непривычны оказались -4 градуса после долгой плюсовой температуры. Но сейчас в городе и в самом деле чуть морознее, чем должно быть. А благодарить за это стоит холодный антициклон.

- Петербург сегодня на северо-западной периферии обширного антициклона. Погода ожидается с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха -1…-3 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов, что на 2-3 градуса ниже положенных по климату значений.. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется чуть повышенным и составит 767 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает на своей странице в «Фейсбуе» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Но мерзнуть петербуржцам осталось недолго. По словам синоптика, уже в среду погода изменится, а температура пойдет на повышение. К среде возможны мокрый снег и около ноля. А к выходным и вовсе пойдут дожди. Термометры же покажут от +2 до +4 градусов.

Погодные изменения будут сопровождаться перепадами давления, так что метеозависимым людям придется непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU