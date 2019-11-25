21-летний парень может поплатиться тюрьмой за сексуальное раскрепощение девочки в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-25T11:51:38+03:00

В Ленобласти 21-летний парень может отправиться в тюрьму за секс с подростком Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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История «Ромео и Джульетты» из города Волхова в Ленобласти может закончиться тюрьмой для 21-летнего молодого человека. В воскресенье, 24 ноября, 34-летняя мать 16-летней девочки решила уберечь свою дочь от ранних взрослых отношений с юношей. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что парень около полугода сексуально раскрепощал подростка

- Безработная жительница Волхова рассказала, что с апреля по сентябрь 2019 года 21-летний парень занимался с сексом с ее 16-летней дочерью. Встречи молодых людей происходили в комнате коммунальной квартиры в доме на улице Лукьянова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что у возлюбленных было много времени для утех, так как оба нигде не учатся и не работают.

Сейчас полиция Ленобласти проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. На момент, когда завязались эти отношения, дочери заявительницы еще не было 16-ти лет. Молодому человеку за связь с девочкой грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU