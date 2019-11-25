Киллеру-неудачнику с Варшавской улицы дали 8 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-25T11:53:52+03:00

За покушение на убийство киллер из Петербурга получил 8 с лишним лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Он трижды выстрелил в жертву, но та осталась жива

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Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении горе-киллера, который трижды выстрелил в свою жертву, но так и не смог довести дело до конца. За свою «неумелость» ближайшие 8 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

- Суд установил: заказчик, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале 2018 года, действуя на почве личных неприязненных отношений к жертве, имея умысел на его убийство, приискал пистолет и боеприпасы к нему, а также исполнителя убийства, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Исполнитель, действую по заранее обговоренному плану, 22 февраля 2018 года приехал к дому 63 по Варшавской улице на старенькой «девятке». Зашел в парадную, где жила предполагаемая жертва и стал ждать. При появлении объекта, киллер три раза выстрелил мужчине в голову и туловище, после чего, посчитав дело сделанным, сбежал.

На беду злоумышленников, раненый выжил и смог дать показания полиции. Вскоре киллера и заказчика задержали. И если последний еще ждет суда, то первый, по приговору, получил 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU