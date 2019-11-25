Мокрого и замерзшего кота спасли из реки Мойки
За прошедшую неделю спасатели животных в Петербурге вытащили двух котов из реки Мойки. Причем, оба случая произошли по одному и тому же сценарию. Первый усатый чуть было не утонул в канале 19 ноября. Второго пушистика спасли спустя всего три дня после этого, в воскресенье, 24 ноября.
- Днем 24 ноября мы получили заявку на упавшего в канал кота, но теперь это случилось у дома 22. Коту тоже удалось забраться в нишу, где он и сидел в самой глубине трехметрового отверстия мокрый и замерзающий. Как попал в канал – неизвестно, - рассказали сотрудники спасательного отряда «Кошкиспас».
Специалисты прибыли на место и обнаружили животное, забившееся от страха в нише. Чтобы достать кота, спасателям пришлось спуститься в воду и вылавливать усатого с помощью удавки. Заложник гранитной набережной оказался мал и сильно замерз. Во время своего спасения он жалобно мяукал, а как только оказался на земле, его сразу отправили греться в машину и передали в заботливые руки для передержки.
Черному коту повезло. В понедельник, 25 ноября, женщина, вызвавшая спасателей, изъявила желание забрать усатого к себе домой и стать его заботливой хозяйкой.
Черного кота спасли из реки Мойки в центре Петербурга .
ИСТОЧНИК KP.RU