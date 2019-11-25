Мокрого и замерзшего кота спасли из реки Мойки

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-25T12:09:06+03:00

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За прошедшую неделю спасатели животных в Петербурге вытащили двух котов из реки Мойки. Причем, оба случая произошли по одному и тому же сценарию. Первый усатый чуть было не утонул в канале 19 ноября. Второго пушистика спасли спустя всего три дня после этого, в воскресенье, 24 ноября.

- Днем 24 ноября мы получили заявку на упавшего в канал кота, но теперь это случилось у дома 22. Коту тоже удалось забраться в нишу, где он и сидел в самой глубине трехметрового отверстия мокрый и замерзающий. Как попал в канал – неизвестно, - рассказали сотрудники спасательного отряда «Кошкиспас».

Специалисты прибыли на место и обнаружили животное, забившееся от страха в нише. Чтобы достать кота, спасателям пришлось спуститься в воду и вылавливать усатого с помощью удавки. Заложник гранитной набережной оказался мал и сильно замерз. Во время своего спасения он жалобно мяукал, а как только оказался на земле, его сразу отправили греться в машину и передали в заботливые руки для передержки.

Черному коту повезло. В понедельник, 25 ноября, женщина, вызвавшая спасателей, изъявила желание забрать усатого к себе домой и стать его заботливой хозяйкой.

Черного кота спасли из реки Мойки в центре Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU