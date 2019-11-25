На Суздальском проспекте «Пежо» положил столб на крышу

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-25T12:31:13+03:00

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Сильно повезло одному из петербургских автомобилистов, который утром понедельника решил проверить на прочность свою иномарку и влетел в столб. Последний, на счастье водителя, оказался не бетонным, как делали раньше, а пустотелым стальным. В итоге конструкция оказалась на крыше машины.

- На Суздальском автомобиль положил столб на себя, - сообщают очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Надо сказать, что жизнь автолюбителя, который практически не пострадал, сохранили современные технологии. Именно после исследований смертности при ДТП в подобных случаях, за границей начали массово менять бетонные столбы на стальные, которые просто складываются при аварии, не нанося урона машине.

Так сейчас делают и в России. Правда, еще не везде. Так что если вы решили устроить «краш-тест» своему железному коню, то сначала проверьте, в какой столб собрались врезаться.

- Столб: я столп!

- Автомобиль: а по-моему, ты - кусок металла. (Столб стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво), - проиллюстрировали «драму» интеллигентные петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU