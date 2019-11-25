Женщина с ребенком отправилась кататься на коньках по тонкому льду в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-25T12:45:19+03:00

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Мороз только-только прихватил водоемы в Петербурге, покрыв их тонким льдом, а некоторые горожане уже решили открыть сезон коньков. Утром в понедельник, 25 ноября, внимательный горожанин опубликовал в сети видео, на котором женщина с двумя маленькими детьми находится на льду петербургского водоема, обувая одного из малышей в коньки.

- Особо отважные (безмозглые) уже открывают сезон коньков, - оставил подпись автор видео.

Очевидец не уточнил, где именно заметил женщину с детьми. Также на видео нет подтверждения того, что она действительно отправилась кататься по тонкому льду с малышами. В обсуждении случая горожане отметили, что при таких случаях лучше всего сразу, не дожидаясь инцидента, вызывать спасателей.

В воскресенье, 24 ноября, в Токсово сотрудники МЧС уже спасли двух женщин, провалившихся под лед в Токсово. Местные жительницы решили прогуляться по озеру с собакой, но не подумали о том, что вода еще не успела промерзнуть. Благо, на помощь быстро подоспели спасатели, вытащили их и передали врачам скорой помощи.

Петербуржцы заметили женщину с детьми, открывшую сезон коньков по тонкому льду 25 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU