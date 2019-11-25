Гаишники поймали 17-летнего бесправника, который гонял на каршеринге по ночному Петербургу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-25T13:31:11+03:00

Полицейские задержали подростка, который гонял по городу на каршеринге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аккаунт для доступа к прокатной машине он купил в интернете

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Ночной погоней по Приморскому району завершилась встреча 17-летнего подростка, сидевшего за рулем каршеринга и инспекторов ГИБДД. Подозрительного водителя сотрудники полиции заметили вечером воскресенья на набережной Черной речки. Останавливаться по требованию он не пожелал.

- Около 23:10 24 ноября водитель «Киа Рио» не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. После преследования он был остановлен в Красногвардейском переулке, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При проверке документов и выяснилось, что за рулем прокатной иномарки сидел 17-летний подросток, в силу возрасте не имевший водительских прав.

Как он пояснил позднее, аккаунт для доступа он просто купил в интернете. Больше никаких препятствий к ночным покатушкам по городу не оказалось.

«Мамкиного» гонщика сдали на руки родителям. Если будет решено завести уголовное дело, что отвечать парню придется по-взрослому.

ИСТОЧНИК KP.RU