2019-11-25T13:31:11+03:00
Происшествия

Гаишники поймали 17-летнего бесправника, который гонял на каршеринге по ночному Петербургу

Аккаунт для доступа к прокатной машине он купил в интернете
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полицейские задержали подростка, который гонял по городу на каршеринге.Полицейские задержали подростка, который гонял по городу на каршеринге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Ночной погоней по Приморскому району завершилась встреча 17-летнего подростка, сидевшего за рулем каршеринга и инспекторов ГИБДД. Подозрительного водителя сотрудники полиции заметили вечером воскресенья на набережной Черной речки. Останавливаться по требованию он не пожелал.

- Около 23:10 24 ноября водитель «Киа Рио» не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. После преследования он был остановлен в Красногвардейском переулке, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При проверке документов и выяснилось, что за рулем прокатной иномарки сидел 17-летний подросток, в силу возрасте не имевший водительских прав.

Как он пояснил позднее, аккаунт для доступа он просто купил в интернете. Больше никаких препятствий к ночным покатушкам по городу не оказалось.

«Мамкиного» гонщика сдали на руки родителям. Если будет решено завести уголовное дело, что отвечать парню придется по-взрослому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где похоронят президента СПбГУ Людмилу Вербицкую
Рождественская ярмарка ограничит движение и парковку в центре Петербурга
В Петербурге представили инновационную систему оплаты парковки
Суд арестовал на два месяца молодого любовника, убившего 37-летнюю петербурженку
Два трупа нашли возле заброшенной котельной в Луге
Молдаванин, который вез из Петербурга в Финляндию 17 килограммов сигарет, остался без машины
Женщина с ребенком отправилась кататься на коньках по тонкому льду в Петербурге
На Суздальском проспекте «Пежо» положил столб на крышу
Мокрого и замерзшего кота спасли из реки Мойки
Киллеру-неудачнику с Варшавской улицы дали 8 лет строгого режима
21-летний парень может поплатиться тюрьмой за сексуальное раскрепощение девочки в Ленобласти
Из-за антициклона Петербург «морозит» сильнее, чем обычно
Пассажир метро подслушал разговор о «подготовке взрыва» в подземке Петербурга