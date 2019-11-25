Два трупа нашли возле заброшенной котельной в Луге
Полиция Ленинградской области проводит проверку в связи с обнаружением двух трупов. Тела мужчины и женщины, лежащие на земле возле заброшенной котельной в городе Луга, нашел 57-летний директор строительной компании утром 21 ноября. Бдительный прохожий сразу позвонил правоохранителям и рассказал об увиденном.
- Выехавшие на место сотрудники полиции быстро установили личность умершей женщины, 49-летней местной жительницы. Ее «спутник», одетый в военный бушлат и синие брюки, какое-то время еще оставался неопознанным, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
По отпечаткам пальцев полицейским удалось установить личность второго умершего. Им оказался 60 уроженец города Пушкин.
Отмечается, что оба трупа были без признаков насильственной смерти. Тела были направлены в морг для установления причин трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU