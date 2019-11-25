2019-11-25T13:49:44+03:00
Происшествия

Суд арестовал на два месяца молодого любовника, убившего 37-летнюю петербурженку

Молодой уроженец Карелии пытался сбежать, но был пойман с погоней на трассе
Петр КИБЕР
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Суд арестовал молодого мужчину, которого подозревают в убийстве 37-летней петербурженки.Суд арестовал молодого мужчину, которого подозревают в убийстве 37-летней петербурженки.Фото: СОЦСЕТИ
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Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения для 20-летнего уроженца Карелии, которого подозревают в жестоком убийстве своей 37-летней любовницы. Тело женщины было найдено в субботу в доме на улице Коммуны, а молодого человека пришлось останавливать с погоней и тараном на трассе.

- В отношении обвиняемого по статье «Убийство» избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца по 22 января 2020 года, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, конфликт молодого мужчины и его 37-летней сожительницы, петербургской предпринимательницы разгорелся вечером 23 ноября. Во время ссоры любовник схватился за нож и зарезал женщину.

Следователи уверяют, что убивали петербурженку с особой жестокостью - раны были на шее и в районе грудной клетки. Испугавшись ответственности мужчина попытался сбежать на машине убитой дамы.

По пути домой, в Карелию, его с погоней и тараном остановили сотрудники ГИБДД. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. У погибшей осталась 12-летняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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