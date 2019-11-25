2019-11-25T14:15:40+03:00
Общество

Рождественская ярмарка ограничит движение и парковку в центре Петербурга

Новые правила коснутся Кленовой улицы
Петр КИБЕР
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До открытия Рождественской ярмарки осталось три недели.До открытия Рождественской ярмарки осталось три недели.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С ноля часов вторника, 26 ноября, в самом центре Петербурга, на Кленовой улице вводятся ограничение движения и парковки. Они нужны для подготовки традиционной Рождественской ярмарки, которая откроется 12 декабря.

- С 00.00 26 ноября 2019 года до 23.59 31 января 2020 года в связи с проведением XIV Рождественской ярмарки по Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади вводится запрет движения и парковки транспортных средств, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что проводить мероприятие будет петербургский «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг», который подчиняется комитету по промышленной политике, инновациям и торговли Петербурга.

Стоит отметить, что в нынешнем году было решено перенести ярмарку с Пионерской площади в центр города «как в Европе». Длительность работы ярмарки тоже увеличили. Теперь она будет проходить целый месяц - с 12 декабря по 13 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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