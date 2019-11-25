Стало известно, где похоронят президента СПбГУ Людмилу Вербицкую

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-25T14:24:17+03:00

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Декана филологического факультета и президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилу Вербицкую, скончавшуюся в воскресенье, 24 ноября 2019 года, похоронят в среду, 27 ноября. Создательница знаменитого проекта «Давайте говорить как петербуржцы», умерла в возрасте 83-х лет.

- Универсанты скорбят и выражают соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевны, - сообщили в СПбГУ.

Церемония прощания с филологом состоится 27 ноября. С 10:00 до 12:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ сначала пройдет гражданская панихида. В 12:30 – отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. После этого, тело усопшей отвезут на Северное кладбище, где в 14:30 состоятся похороны.

Людмила Вербицкая уделяла внимание чистоте русского языка, заботилась о том, чтобы в стране, а особенно в Петербурге люди говорили правильно, а также много делала для образования. Она - автор более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU