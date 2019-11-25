Жителей Ленобласти предупредили о 13-градусных заморозках

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-25T15:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима уверенно подступает к Петербургу и Ленинградской области. МЧС предупредило жителей региона о серьезных заморозках в ночь на вторник, 26 ноября. Температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а в некоторых районах ударит 13-градусный мороз. Местным жителям стоит быть готовым к холодам.

- В ночь на 26 ноября в Ленобласти ожидается южный и юго-западный ветер 1-6 метров в секунду, температура воздуха до минус 10-13 градусов мороза, преимущественно без осадков- сообщили в МЧС региона.

Днем морозы спадут. Температура поднимется до плюс 1, минус 4 градусов. Утром и днем местами небольшой снег. На севере области ожидается мокрый снег.

В целом, холодные дни продержатся в Ленобласти и Петербурге в первой половине недели. Ближе к выходным в регионе потеплеет, однако погода испортится из-за мокрого снега и слякоти.

ИСТОЧНИК KP.RU