2019-11-25T15:38:47+03:00
Происшествия

Петербуржца, бросившего труп племянника у травмпункта в Колпино, арестовали по подозрению в убийстве

Мужчина утверждает, что нашел родственника уже мертвым
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчину арестовали по подозрению в убийстве своего племянника во время застолья в КолпиноМужчину арестовали по подозрению в убийстве своего племянника во время застолья в КолпиноФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 28-летнего мужчины и задержал его 34-летнего дядю в качестве подозреваемого. Окровавленное тело жителя Оренбургской области около 4 часов ночи понедельника, 25 ноября, обнаружили работники травмпункта городской больницы № 33. Мужчина лежал возле входа в медучреждение на матрасе.

- Врач около 30 минут пытался реанимировать мужчину, у которого была рана в области бедра. Во время этого медик нашел под телом нож. К сожалению, 28-летний парень скончался, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рядом с телом находился 34-летний мужчина, который представился дядей умершего. Он рассказал, что нашел племянника лежащим на Загородной улице в Колпино с порезами и на попутке привез его тело в больницу.

Однако версия родственника не выдержала проверки следователей. По их версии, в ночь на 25 ноября мужчины выпивали в доме 9 по Загородной улице и поссорились. Во время конфликта дядя два раза ударил ножом племянника от чего тот скончался.

Сейчас подозреваемый задержан. Проводятся проверки и экспертизы для установления обстоятельств и причины смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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